Sony Android 10 Güncellemesi için Elini Çabuk Tuttu

Sony yazılım tarafında hızlı davranarak Xperia 1 ve Xperia 5 için Android 10 güncellemesini yayınladı.

Xperia 1 ve Xperia 5 Android Q Güncellemesine Kavuştu!

Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara göre Sony iki modeli için Android Q güncellemesini yayınlamaya başladı. 55.1.A.0.748 yapı numaralı güncelleme, beraberinde 1 Kasım güvenlik güncellemesi ile birlikte geliyor. Bu bir yana dursun, modellerin Android 10 ile gelen yeni nimetlere kavuştuğunun müjdesini verebiliriz.

Yaklaşık 725 MB boyutundaki bu güncelleme küresel olarak yayınlandı. Yine de Amerika ve Avrupa için kademeli dağıtım yapılacak. Bu yüzden OTA güncellemelerinin size yansıması birkaç gün sürebilir. Ancak bazı kullanıcılar güncelleme sonrası çağrı ve veri bağlantısı ile alakalı sorunlardan şikayet ediyor. Benzer şekilde dahili arabirim dışında arayüz kullanımlarının da bazı sorunlara yol açtığı gözüküyor.

Güncelleme Alacak Diğer Sony Modelleri

Bu iki modelin güncellenmesi ile birlikte gözler resmi olarak onaylanan diğer altı modele çevrildi. Söz konusu modellerin de 2020 yılının ilk aylarına kadar yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor. İşte o modeller: