Sony’den Ücretsiz PlayStation Oyunları!

Her ay PlayStation Plus abonelerine özel teklifler sunan ve bazı oyunları abonelerine özel olarak ücretsiz dağıtan Sony, Nisan ayında da bedava oyunlar dağıtmaya devam ediyor.

Sony bu ay da ücretsiz oyun kampanyasını sürdürüyor. Ancak PlayStation Plus aboneliğine sahip olmayanların bu kampanyadan faydalanamacağını belirtmemiz gerekiyor.

Sony’nin PlayStation Plus abonelerine özel olarak sunduğu Nisan ayı fırsatlarına göre, kullanıcılar The Surge ve Conan Exiles isimli oyunlara ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Deck 13 tarafından geliştirilen ve 2017 yılında piyasaya sürülen The Surge, büyük oranda kullanıcı beğenisi kazanan eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. PlayStation Plus abonelerine özel olarak şu anda ücretsiz satılan bu oyun, PlayStation Plus abonesi olmayanlar için ise 95 TL’den satılıyor. Ayrıca oyunun Xbox ve PC sürümleri de bulunuyor.

Unreal Engine oyun motoru üzerine geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen Conan Exiles de oyun severlerin beğenisini kazanan bir macera ve hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Xbox ve PC sürümleri de bulunan bu oyun, şu anda PlayStation abonelerine özel olarak ücretsiz satılıyor. Oyunun Steam üzerindeki satış fiyatı ise 109 TL.