Sony IMX686 Sensörü Ortaya Çıktı

Günümüzde pek çok akıllı telefonunun kamerasına güç veren Sony, yeni sensörü IMX686 ile çekilmiş bazı görüntüleri paylaştı.

Sony IMX686

Yakın bir zamanda piyasaya sunulması beklenen IMX686, pek çok yeni akıllı telefon modelinde kendisine yer edinebilir. Yeni sensörün çözünürlüğü henüz bilinmiyor olsa da, şirket tarafından yayınlanan yeni görüntüler neler sunabileceğini ortaya koyuyor.

Yayınlanan görüntülere göz attığımızda canlılık unsurlarının başarılı bir şekilde korunduğunu ve doğal görünüme sahip renklerin, başarılı bir parlaklık seviyesi ile sunulduğunu görüyoruz. Yine de bu görüntülerin en uygun koşullardan kaynaklı olduğunu düşünmemiz mümkün. Nihai sonuç ile karşılaşmak için bir akıllı telefona yerleşmesini beklememiz gerekiyor.

Garip bir şekilde kendi telefonlarını en üst düzey sensörler ile donatmayan Sony'nin bir süre için bu lensi kullanmasını beklemiyoruz. Ancak Samsung, Oppo, Honor, Xiaomi, OnePlus ve Moto gibi şirketlerin bu sensörü aktif olarak kullanacağını düşünmemiz mümkün.

Sony tarafından yayınlanan resmi videoya göz atmak isterseniz, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.