Sony'nin Yeni Telefonları Sızdı: Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia L3

Sony, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobile World Congress sırasında yeni modellerini tanıtmaya hazırlanırken, bütün modellerinin detayları kongre öncesinde sızdı. Sony’nin MWC sırasında Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus ve Xperia L3 modellerini tanıtacağı iddia edildi.

91Mobiles isimli internet sitesi tarafından elde edilen bilgiler arasında Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus ve Xperia L3 modellerinin resmi görselleri yer alırken, yeni modellerin donanımlarına dair detaylar da yer aldı. Sony’nin giriş seviyesi olarak Xperia L3 modelini hazırladığı dile getirilirken, orta segmentte Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modellerini hazırladığı, amiral gemisi konumunda ise şimdiye kadar Xperia XZ4 olarak bilinen Xperia 1 modelinin olduğu bildirildi.

Alışageldiğimiz Xperia tasarımından farklı bir tarz benimseyen Sony’nin Mobile World Congress 2019 sırasında göstermeyi planladığı telefonlar ve özlelikleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

Sonye Xperia 1 özellikleri

6.5-inch 4K HDR OLED ekran, 21:9 çerçeve oranı, Cinema Pro uygulaması ile 4K HDR video kaydı ve super slow-mo çekim

Arkada 12MP üç kamera (geniş açı, süper geniş acı ve telephoto). Dual-pixel özelliği ile düşük ışıkta daha iyi görüntü.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM vw 128GB depolama alanı

3,300mAh batarya, 4G LTE, dual-SIM, USB Type-C port

Android Pie

Haziran ayında 1,099 dolara satışa çıkacak.

Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus özellikleri

Xperia 10: 6-inç, Full-HD+, 21:9 çerçeve oranı, Qualcomm Snapdragon 630 işlemci, 3GB RAM ve 64GB depolama alanı. Arkada 13MP ve 8MP iki kamera, önde 8MP kamera ve 2870mAh batarya.

Xperia 10 Plus: 6.5-inç, Full-HD+, 21:9 çerçeve oranı, Qualcomm Snapdragon 636 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı. Arkada 12MP ve 8MP iki kamera, önde 8MP kamera, 3mAh batarya.

Her iki modelde de Android Pie

Her iki üründe de parmak izi okuyucu

Nisan ayında çıkacak telefonların fiyatı; Xperia 10 399 dolar, Xperia 10 Plus 499 dolar

Sony Xperia L3 özellikleri