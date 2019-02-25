Sony Xperia 10 Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon piyasasında kaybettiği nüfuzunu yeniden kazanmak isteyen Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1’i Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da tanıtmıştı. Japon şirket, şimdi de orta segmentte konumlanan cihazları Xperia 10 ve Xperia 10 Plus’ı görücüye çıkarttı.

Sony Xperia 10 Özellikleri

Dilerseniz ilk önce Sony Xperia 10’dan başlayalım. Cihaz, 6 inçlik 21: 9 HD + ekrana ev sahipliği yapıyor. Telefonun hoparlör ızgarasını ve 8MP selfie kamerasını barındıran üst çerçevesi, büyüklüğü ile Xperia 1’e oldukça benziyor. Xperia 10’un arkasında ise dikey yerine yatay olarak yerleştirilmiş 13MP + 5MP çift kamera kurulumu yer alıyor.

Teknik özelliklere gelince, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 630 işlemcisinden alan telefon, 3GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor. Parmak izi sensörü yan tarafa yerleştirilen Xperia 10, 2.870 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Sony Xperia 10 Plus Özellikleri

Yeni Sony Xperia 10 ailesinin büyük abisi olan Xperia 10 Plus ise Gorilla Glass 5 ile korunan 6,5 inç bir ekrana sahip. 12MP + 8MP çift ana kamera, bokeh efektine ek olarak 2x optik zoom sunuyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelen Xperia 10 Plus, Snapdragon 636 işlemcisiyle çalışıyor. Kutusundan Android 9 Pie ile çıkan telefon, 3.000 mAh gücünde bir bataryası bünyesinde barındırıyor.

Sony Xperia 10 349,99 dolar, Xperia 10 Plus ise 429,99 dolardan 18 Mart’ta ABD’de satışa satışa sunulacak. Her iki cihazın ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.