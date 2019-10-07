Sony Xperia 8 Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu!

Sony yeni orta seviye akıllı telefonu Xperia 8’i tanıttı. 21:9 ekran gövde oranı ve 6 inç’lik ekranıyla gelen yeni cihaz, Xperia 10’a oldukça benziyor fakat bu kez telefonun ön ve arka kısmında Gorilla Glass 6 teknolojisi kullanılmış.

Bir başka değişiklik de telefonun arka kısmında yapılmış. Xperia 8’in arka bölümünde 12MP F/1.8 bir ana kamera ve 8MP F/2.4 ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor.

21:9 ekran gövde oranı ve 6 inç’lik FHD+ ekranın yanısıra ön kısımda 8MP F/2.0 bir selfie kamerası yer alıyor. Amiral gemisi Xperia modellerinden farklı olarak Xperia 8’de LCD ekrana yer veriliyor. Telefonun sağ yanında güç tuşu ve parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca Xperia 1 ve Xperia 5 modellerinde gördüğümüz Side Sense dokunmatik sensörleri de Xperia 8’de karşımıza çıkıyor. 158 x 69 x 8.1mm boyutlarına sahip olan Xperia 8 sadece 170 gram ağırlığa sahip.

Gücünü Snapdragon 630 yonga setinden alan Xperia 8’de 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı daha sonradan microSD kart ile arttırılabiliyor. 2.760 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihazda 18W hızlı şarj desteği mevcut. Yüksek çözünürlüklü ses için LDAC ile birlikte 3.5 mm’lik kulaklık jakı bulunan cihazda aynı zamanda NFC ve LED bildirim ışığı da yer alıyor. Telefon suya ve toza dayanıklı olarak IP5/68 sertifikasına sahip şekilde geliyor.

Sony Xperia 8’in Japonya’ya özel olarak Ekim ayının sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Beyaz, siyah, turuncu ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak olan telefonun fiyat etiketinin 505 dolar (yaklaşık 2.900 TL) civarında olması bekleniyor.