Sony Xperia L4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Akıllı telefon pazarındaki zayıf rekabetine rağmen Sony henüz telefon üretmekten vazgeçmedi. Şirket yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Sony Xperia L4'ün tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Sony Xperia L4 Özellikleri

6.2 inçlik HD+ çözünürlükte LCD ekrana sahip olan Xperia L4, 21:9 en boy oranı ile dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek'in Helio P22 yonga setinden alan cihazda 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 3 GB RAM diğer bu segment akıllı telefonlara kıyasla biraz düşük. Sony Xperia L4'ün arka tarafına baktığımızda bizleri üç adet kamera sensörü ve sade bir tasarım karşılamakta.

Bu arka kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13 MP ana, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise bir adet 8 MP'lik kamera sensörü yer almakta. 3.580 mAh bataryadan beslenen cihazda 3.5MM'lik kulaklık girişi bulunmakta. Sony Xperia L4'ün fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelen bilgilere göre akıllı telefon yurt dışında 300 dolara satılacak. 300 dolar şu anki kur ile 1.827 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata tabii ki vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmemekle birlikte fiyat etiketinin de ne olacağı hala büyük bir soru işareti. Sizler Sony Xperia L4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin!