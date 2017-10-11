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Sony Xperia XZ1, Türkiye’de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sony Xperia XZ1, Türkiye’de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı ve Özellikleri
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Berlin’de düzenlenen IFA 2017’de ilk kez görücüye çıkan Sony Xperia XZ1, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Tasarım anlamında bir önceki modelle aynı çizgilere sahip olan Xperia XZ1, donanım özellikleriyle oldukça dikkat çekmişti. Peki, bugün itibarıyla satışa sunulan Sony Xperia XZ1 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cihaz hakkındaki tüm detaylar.

Uzun zamandır beklenen Sony’nin amiral gemisi Xperia XZ1, Türkiye’de satışa sunuldu. Sony’nin yeni nesil akıllı telefonu IFA 2017 kapsamında düzenlenen lansmanda gün yüzüne çıkmıştı.

Tasarım anlamında her zaman olduğu gibi var olan çizgisini koruyan cihaz, donanım anlamında ise kullanıcıları oldukça memnun edecek. Peki, Xperia XZ1’in özellikleri neler? ve Xperia XZ1’in fiyatı ne kadar?

Sony Xperia XZ1 Özellikleri

IP68 sertifikası ile korunan cihaz, 1.5 metreye kadar 30 dakika suya karşı dayanıklılık sunacak. Ekran tarafında 1080p çözünürlüğe sahip 424ppi’lık IPS LCD bizleri karşılayacak. 5.2 inçlik bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Xperia XZ1, performans için gücünü 4.5G bağlantıda 1 Gbps’e varan hıza sahip Snapdragon 835 işlemciden alıyor. Aynı zamanda Adreno 540 GPU ile gelen cihaz, kayda değer bir performans sunuyor. 4 GB RAM ile gelecek olan Xperia XZ1, 64 ve 128 GB’lık depolama alanı seçeneklerine sahip.

Sony Xperia XZ1, Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Sony’nin yeni amiral gemisinde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de kamera tarafında. Hem 23 MP’lik arka kamera, hem de 13 MP’lik ön kamera 4K çekim yapabilecek. Ayrıca her iki kamerada da HDR özelliği bulunuyor.

Batarya kısmında da önemli yenilikler bulunuyor. Xperia XZ1, 2700 mAH’lık bir pile sahip. Pil Bakımı ve Qnovo Adaptive şarj, pilinizin ömrünü uzatırken sağlığını da korumanıza yardımcı oluyor. Normalden daha fazla kullanım yaptığımız günlerde, Smart Stamina özelliği normal telefon kullanımınızı kontrol ederek mevcut şarjınızın daha ne kadar dayanabileceğini tahmin ediyor.

Sony Xperia XZ1 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunulan Xperia XZ1’in fiyatı 2.999 TL olarak açıklandı.Cihaz, bugün perakende satış noktalarında, 16 Ekim itibaryla Vodafone ve çok yakında Türk Telekom bayilerinde olacak.

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