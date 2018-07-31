Sony Xperia XZ2 Premium Satışa Çıktı

Üç dört ay önce Sony tarafından tanıtılan Xperia XZ2 Premium artık satışa çıkmaya hazır durumda. Amazon gibi çeşitli sitelerde yerini alan XZ2 Premium başarılı donanım özelliklerine sahip olmasına rağmen fiyatından dolayı eleştirilere maruz kalacak gibi görünüyor.

5,8 inçlik 3840x2160 (4K) HDR ekrana sahip olan cihazda Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. 6GB RAM ve microSD kart destekli 64GB dahili depolamaya yer veren Xperia XZ2 Premium'da USB-C çıkışı bulunuyor. Ayrıca 3540 mAh bataryayı barındıran cihazın ekran - batarya ilişkisi akılları karıştırmış durumda.

Arka tarafında 19MP + 12MP çözünürlüğünde çift kameraya yer veren cihazın ön tarafında ise tek 13MP çözünürlüklü kamera bulunuyor. Özellikle süper düşük ışık moduyla dikkat çeken XZ2 Premium'un kamerası 51,200 ISO değerine kadar destek sağlıyorken, bu durum kameranın iyi işler çıkarabileceğini gösteriyor.

Kulaklık jakına sahip olmayan cihazın Amazon üzerinde 1000 dolara satışa çıktığını belirtmek gerekiyor. Yalnızca siyah rengiyle sunulan telefonun yakın zamanda kampanya veya indirim kapsamında daha hesaplı bir fiyata satın alınabileceği düşünülüyor. Zaten Sony Xperia XZ2 Premium'un şu anki fiyat etiketiyle ne kadar satacağı tartışma konusu.

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