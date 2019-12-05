Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'a Hapis Şoku!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından müstehcen bir video yayınlamıştı. O video hakkında mahkemeden karar çıktı.

Duruşma Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

Kerimcan Durmaz mahkemede şunları söyledi:

Hamburg'dan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim.

Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın.