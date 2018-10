Sosyal Medyanın Fenomen Çifti Fotoğraf Çekerken Uçurumdan Düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nı gezmeye gelen sosyal medya fenomeni çift, uçurumdan düşerek hayatlarını kaybetti.

Fenomen çiftin, parkın içerisinde popüler noktalardan biri olan Taft Point isimli uçurumdan düştüğü bildirildi. Çiftin uçurumdan neden düştüğüne yönelik araştırmalar devam ederken, çiftin fotoğraf çekmek amacıyla orada bulunduğu söylenenler arasında yerini aldı.

Haber bazı yayın kuruluşlarında, "Hayatımız yalnızca bir fotoğraf kadar mı değerli?" başlığıyla duyuruldu. Taft Point denilen noktanın ise daha önce de birçok tehlikeye yol açtığı söylenenler arasında yerini alırken, birçok ziyaretçinin bu noktada düşme tehlikesi atlattıkları dile getirildi.

Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen Vishnu Viswanath (29) ve Meenakshi Moorthy (30) isimli fenomen çiftin ABD’de yaşadıkları öğrenildi. Cesetleri yeni bulunan çiftin aslında parkı bir hafta önce ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan fenomen çiftin, Holidays and Happly Ever After (Tatiller ve Mutlu Sonlar) isimli bir blog tuttuğu ve daha önce de dünyanın farklı bölgelerinde tehlikeli pozlar paylaştığı öğrenildi.