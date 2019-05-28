Soyuz-2.1b Uydusu Fırlatılırken Üzerine Yıldırım Düştü

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünde uydu fırlatımı esnasında akıllara durgunluk veren bir doğa olayı yaşandı. Soyuz-2.1b uydusu Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada üzerine yıldırım düştü.

Fırlatma İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

Uydular tüm olaylara rağmen normal bir şekilde uzaya fırlatıldı ve belirlenen saatte yörüngeye yerleşti. Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin füzenin fırlatıldığı anları Twitter’dan paylaştı. Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hava engel değil, biz her türlü hava koşulunda çalışabiliyoruz. Bu durum yıldırımın kozmik füze teçhizatımıza zarar vermediğini bir kez daha gözler önüne seriyor"

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 Mayıs 2019

Soyuz-2.1b uydusu bu yıl ilk kez Plesetsk uzay üssünden fırlatıldı ve şimdiye kadar toplam 37 kez uzaya gönderildi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos'un gelecekte nasıl bir yol izleyeceği gizliliğini koruyor.

Sizler uyduların uzaya fırlatıldığı sırada üzerine düşen yıldırım hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!