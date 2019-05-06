Marvel hayranlarının merakla bekledikleri Spider-Man: Far From Home filminden yepyeni bir fragman geldi. Habere geçmeden belirtmekte fayda var. Eğer Avengers: Endgame’i henüz izlemediyseniz, fragmanı seyretmemenizde fayda var. Zira bolca spoiler yiyebilirsiniz!

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) başında yer alan Kevin Feige tarafından “üçüncü aşamanın son filmi” olduğu açıklanan Spider-Man: Far From Home, yeni fragmanıyla karşımıza çıktı.

2 dakika 58 saniye uzunluğunda olan fragman, Peter Parker, nam-ı diğer Spider-Man karakterine hayat veren Tom Holland’ın “spoiler” uyarısıyla başlıyor. Avengers: Endgame’i henüz seyretmeyen kişilerin, yeni teaser’ı izlememesi gerektiğini söyleyen Holland, aksi takdirde spoiler’ın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Siz siz olun Holland’ı sözünü dinleyin aksi takdirde işin tadı biraz kaçabilir; ancak haberimizin bundan sonrasını da gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Zira ne olur ne olmaz diye spoiler içeren detaylardan kesinlikle bahsetmeyeceğiz.

Spider-Man: Far From Home’un yeni fragmanında, kahramanımızın Jake Gyllenhaal’ın canlandırdığı Mysterio (Quentin Beck) ile tanıştığını görüyoruz. Nitekim Spider-Man’in Mysterio ile işbirliği yapacağına dair tüyoları bir önceki fragmanda almıştık. Fakat mevzu bahis Mysterio olduğu için az da olsa açık kapı bırakmakta fayda var diye düşünüyorum.

Arkadaşları ile Avrupa tatiline çıkan Parker, karşısında bir anda SHIELD başkanı Nick Fury’i (Samuel L. Jackson) görünce duruma uğramıştı. İnsanlık dışı bir tehditle başa çıkması için Parker’dan yardım isteyen Fury, Spider-Man ve Mysterio ile birlikte bu tehlikeyi bertaraf etmeye çalışacak.

Yönetmen koltuğunda Jon Watts’ın oturduğu filmin senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme alıyor.

Tom Holland’ı beşinci kez Spider-Man kostümüyle izleyeceğimiz Spider-Man: Far From Home, 2 Temmuz’da vizyona girecek.