SPK'dan Önemli Bitcoin Uyarısı

Bitcoin'in geçtiğimiz yıldan bu yana kazandığı değer inanılmaz bir boyuta ulaştı. Bu haberin yazıldığı sırada 45 bin 101 TL'den işlem görüyor. Son aylarda ülkemizde fazlasıyla gündeme gelen sanal para hakkında devlet kurumlarından da açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dünyayı kasıp kavuran Bitcoin hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı'ndan Burhan Sansarlıoğlu'nun yaptığı habere göre, aracı kurumlara gönderilen Genel Mektup'ta Bitcoin ve benzeri sanal paraların fark kontratı işlemlerine konu olup olmayacağı, sanal paralara dayalı türev araçlara yönelik müşterilere hizmet verilip verilmeyeceği hakkında kurula muhtelif aracı kurumlar tarafından görüş taleplerinin iletildiği bildiriliyor.

"Sanal Paralarla Alakalı Türkiye'de Bir Düzenleme Yok"

Burada söz konusu olan taleplerin görüşüldüğü 27 Kasım 2017 tarih ve 43 sayılı toplantıda, sanal para birimleri ile ilgili olarak Türkiye'de bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para birimlerinin bulunmadığı dikkate alınarak, bu aşamada müşterilere yönelik sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda bildirimde bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Özetleyecek olursak SPK, sanal para birimlerine dayalı olarak spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini ifade ediyor.

Daha önce Bitcoin hakkında açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay, "Bu teknolojiler kaçınılmaz. Dünyada değişik ülkelerde halen üzerinde çalışılıyor ve birtakım önlemler alınıyor. Doğrudan yasaklamalara gidilirse de olmaz, tamamen serbest bırakılırsa da. Biz de Merkez Bankası ve ilgili kurumlarla sayısal teknolojiler ve sanal paralarla ilgili bir çalışma başlattık. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ile neler yapılabilir diye masaya oturuyoruz. Belli periyotlarla toplanıp konuyu tartışıyoruz” demişti.

Bitcoin'in Türkiye'deki geleceği ne olur dersiniz?