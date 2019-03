Spoils of War ve Yeni Kıyafetler, Red Dead Online'a Eklendi

Rockstar Games, geçtiğimiz Kasım ayında yayınladığı Red Dead Redemption 2 oyununun çevrimiçi modu Red Dead Online için yeni içerikler yayınladı. Yeni içeriklerin arasında çeşitli kıyafetler ve aksesuarlar var ama en önemli kısım tabii ki bu değil. Önemli olan kısım, yeni bir oyun modunun Red Dead Online içeriğine dahil olması. Showdown için yayınlanan Spoils of War, epey ilgi çekici duruyor.

Ele geçirme tabanlı çoklu-oyuncu modlarına farklı bir hava katacağı düşünülen Spoils of War, Valentine ve Fort Mercer olmak üzere çok çeşitli haritalarda oynanabiliyor ve en az iki en fazla on altı oyuncuya kadar destek veriyor. İki takımı karşı karşıya getirecek olan modda, ortalık yine toz duman olacak. Amaç ise aslında gayet anlaşılır. Her bir takım, bir yandan kendi erzağını korumaya çalışırken aynı zamanda da karşı takımın erzağını yağma etmeye çalışacak. Süre dolduğunda en fazla yağmayı yapmış olan takım ise galip gelmiş sayılacak.

Spoils of War modunun gelişi şerefine, Rockstar Games de oyuncuları teşvik etmek amacı ile bir promosyon başlattı. Ne zamana kadar sürer bilmiyoruz ama kazandığınız her Spoils of War karşılaşması karşılığında size sekiz patlayıcı ok hediye edilecek. Bakalım bu teşvik girişimi ne kadar başarılı olacak? Ayrıca bütün Showdown modları, bu haftaya özel olarak % 20 XP takviyesi sunacak.

Son olarak erkek karakterler için The Tasman, kadın karakterler için The Danube ve Hitched Skirt kıyafetlerine ek olarak, Tied Pants, Winter Shotgun Coat, Gardenia Hat ve Squat Stovepipe Top Hat kıyafetlerinin Red Dead Online moduna eklenen diğer içerikler olduklarını da söylemeden geçmeyelim. Bu kıyafetleri Wheeler, Rawson & Co Catalogue'dan alabilirsiniz.