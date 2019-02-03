Spotify 200 Milyon Dolarlık Podcast Alımı Yapabilir

Popüler müzik yayın servisi Spotify, söylentilere göre podcast’lere (internet yayını) yönelik bir yatırım yapmayı planlıyor. Podcast’i kısaca, sohbet, eğitim gibi amaçlarla ses ve video kaydı yapılarak bunun internette yayınlanması şeklinde tanımlayabiliriz.

Recode ve The Wall Street Journal’a göre, müzik yayın şirketi şu sıralar podcast devi Gimlet Media’yı yaklaşık 200 milyon dolar’a satın almak için görüşmeler yapıyor. Eğer Spotify satın alma görüşmelerini başarıyla sonuçlandırırsa, ilk kez başka bir şirketi satın almış olacak. Müzakerelerin şu anda ileriki aşamalarda olduğu ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı ve müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor.

Gimlet Media şirketi, 2017’deki başarısından sonra şu anda 70 milyon dolar’lık bir değere sahip. Şirket, çeşitli teknoloji ve kültür şovları da dahil olmak üzere, günümüzde en popüler anlatı podcast'lerinin arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.

Gimlet Media’nın yayınları arasında, Reply All, StartUp, Crimetown gibi popüler podcast dizileri ve Julia Roberts'ın başrol oynadığı Amazon Prime dizisinin ilk kurgusal yapımı olan psikolojik gerilim filmi Homecoming gibi önemli yapımları sayabiliriz.

Gimlet Media’yı satın alma hamlesi Spotify’ın podcast’ler ile ilgili genişleme planlarının en büyüğü olsa da, aslında şirket bir süredir podcast denilebilecek bazı ses programlarına platformunda yer veriyordu. 2018’in başlarına dönecek olursak Spotify, Gimlet Media’nın programları da dahil olmak üzere görsel unsurlarla podcast içeriğini eşleştiren yeni bir bölümü hizmete açmıştı. Ayrıca Spotify, Ekim ayında beta programının bir parçası olarak podcast bölümünü, herkesin kendi programını ekleyebileceği halka açık bir bölüm haline getirmişti.