Spotify, 70 Milyon Abone Sayısına Ulaştı

İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, alkış emojisi ile birlikte paylaştığı tweet'te, premium üye sayısının altı aydan kısa bir sürede 10 milyon arttığını ve toplamda 70 milyona yükseldiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler streaming müzik servislerinden Spotify, çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, Twitter'daki paylaşımıyla 70 milyon abone sayısına ulaştığını söyledi.

Hello 70 million subscribers 👏 — Spotify (@Spotify) 4 Ocak 2018

Temmuz ayı sonunda 60 milyon premium üyeye sahip olan ancak sadece beş ay gibi kısa bir süre zarfında 10 milyon abone daha kazanan Spotify, en yakın rakibi Apple Music'in önündeki liderliğini güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Apple, Eylül ayında yaptığı açıklamada müzik platformunda 30 milyondan fazla ödeme yapan abonenin bulunduğunu söylemişti.

Dijital müzik platformlarındaki bu büyüme, kullanıcıların müzik için ödeme yapma alışkanlığının radikal bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Artık fiziksel müzik marketlerinin yolunu tutmak yerine, Spotify ve Apple Music dijital müzik platformlarını tercih ediyoruz. Dolayısıyla müzik, internet ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bambaşka bir çehreye kavuşuyor. Ayrıca bu değişim, müziğini dijital olarak kendi yayınlayan müzisyen sayısının her geçen gün artmasını ve sanatçıların kendilerini çok daha geniş kitlelere duyurmasını sağlıyor.

Öte yandan isveçli müzik servisinin bir dizi telif davasıyla boğuştuğunu da söylemeden geçmeyelim. Birçok ünlü sanatçının şarkı haklarını elinde bulunduran Wixen Music Publishing, on binlerce şarkıyı lisanssız kullandığı gerekçesiyle Spotify'a 1.6 milyar dolarlık (yaklaşık 6 milyar TL) telif davası açmıştı.