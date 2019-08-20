Spotify'a Hikayeler Özelliği Geliyor

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'a gelecek olan yeni özellik belli oldu. Son dönemde zam haberleri ile dikkat çeken uygulama, şimdilerde hikayeler özelliği ile gündemde.

Spotify'a hikayeler özelliğinin geleceği ortaya çıktı. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen ve yeni gelecek olan özellikleri paylaşan Jane Manchun Wong, Spotify ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Wong Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Spotify'ın çalma listelerine hikayeler özelliğini getireceğini söyledi. Sanatçılar Spotify'da hikaye paylaşabilecek.

Jane Manchun Wong, şarkıcıların soru-cevap videosu çekip Spotify hikayelerde paylaşabileceğini ve bu hikayelerde şarkının kısa bir kısmının çalacağını söyledi. Hikayede çalan şarkının ismi uygulamanın alt kısmında gözükecek ve kullanıcılar şarkıya kolayca erişebilecek.

Görünüşe göre, sanatçılar şarkılarının dinlenmesi için sürekli hikayeler özelliğini kullanacak. Spotify'a gelecek olan hikayeler özelliği şu anda test aşamasında. Özelliğin ne zaman yayına alınacağı bilinmiyor. Spotify yeni özelliği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta. Zam haberleri ile gündemde büyük yankı bulan Spotify, hikayeler özelliği ile kullanıcıların kalbine taht kurabilir.