Spotify, Aktif Kullanıcı ve Abone Sayısını Yükseltmeye Devam Ediyor

Spotify, Kovid-19 ve koronavirüs pandemisine rağmen 2020 ikinci çeyreğinde Premium kullanıcı sayısını artırdı. Sadece üç aylık dönemde sekiz milyon Premium kullanıcı kazanmayı başardı. İsveçli şirketin çeyrek kazançları dudak uçuklatıyor.

Spotify, üç aylık (çeyrek) kazancını bildirdi. İsveç merkezli dijital müzik şirketi, ortaklarına gönderdiği bildiride “Şirketimiz ikinci çeyrekte iyi bir performans sergiledi ve Kovid-19 salgını ile ilgili süregelen belirsizliğe rağmen canla başla çalışmaya devam ediyor.” dedi.

Maliyetler Arttı!

Spotify’ın reklam geliri son zamanlarda yüzde 21 düştü ve Joe Rogan Experience’ın Spotify ile özel olarak yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma gibi lisans anlaşmaları nedeniyle işletmenin maliyetleri yüzde 48 arttı.

Premium Abone Sayısı ve Gelirler Arttı

Ücretli aboneler ise yüzde 27 artış göstererek 138 milyona çıktı. Karşılaştırma açısından, Spotify Mart çeyreğinde 130 milyon premium kullanıcıya ulaştıklarını bildirmişti. Çeyrek için toplam gelir yüzde 13’lük artışla 2.2 milyar dolara yükselirken, geçtiğimiz yıla göre 422 milyon dolar çeyrek kaybı oldu. Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil dünyadaki tüm bölgelerde dinleme sürelerinin tamamen düzeldiğini, Kovid-19 öncesi seviyelere çıktığını kaydetti.

Spotify: Yeterli Değil!

Şirket, Eylül çeyreğinde aylık toplam 312 milyon ile 317 milyon arasında aktif kullanıcı, 140 milyon ile 144 milyon arasında premium aboneye ulaşmayı hedefliyor. Tatil çeyreği için, şirket aylık toplam 328 milyon ile 348 milyon arasında aktif kulanıcı, 146 milyon ile 153 milyon arasında premium aboneye ulaşmayı öngörüyor.