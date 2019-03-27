Spotify Devasa Yatırımla Podcast Şirketi Parcast'i Satın Aldı

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletmek adına harekete geçmişti. Podcast yayınlarına destek vereceği dile getirilen Spotify, önemli podcast şirketi Parcast ile anlaştı ve şirketin tamamını satın aldı.

İsveç merkezli girişim Spotify Technology SA, dün yaptığı açıklama ile Parcast satın alımında sona geldiklerini ve anlaşmayı imzaladıklarını duyurmuştu. Dijital ses dağıtımının Netflix’i olmak adına adımlarını atmaya devam eden Spotfiy, yaptığı açıklamada anlaşmanın büyüklüğünü açıklamasa bile bugün itibarıyla ilk detaylar ortaya çıktı.

Önemli haber kaynaklarından Reuters, bugün yayınladığı bir haberler Spotify ile Parcast arasındaki anlaşmadan bazı detayları paylaştı. Henüz tam anlamıyla bitmeyen anlaşamanın 2019 yılı bitmeden tamamlanacağını söyleyen Reuters, anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine çıkabileceğini bildirdi.

2016 yılında kurulan Parcast, özellikle suç ve gizem temalı anlatımların gerçekleştiği bir platform olarak ön plana çıkmıştı. Bugüne kadar aralarında “Serial Killers,” “Unsolved Murders,” “Cults” ve “Conspiracy Theories” gibi özel yayınların olduğu çeşitli seriler yayınlayan Parcast, önemli bir abone sayısına ulaşmıştı.

Podcast konusunda kendisini geliştirmek isteyen Spotify ise Parcast anlaşmasını yapmadan önce şubat ayında podcast yapımcısı Gimlet Media ve podcast servisi Anchor’u satın almış ve kendi sistemini geliştirmeye koyulmuştu.