Spotify'ın Kuruluş Hikayesi Dizi Oluyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify'ın kuruluş hikayesinin dizi olacağı açıklandı. Dizinin yönetmeninin kim olduğu ve nerede yayınlanacağı belli oldu. İşte Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatacak olan dizinin detayları:

Netflix'te Yayınlanacak!

Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatacak olan dizi Netflix'te seyirci ile buluşacak. Dizinin isminin ne olacağı ve ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezliğini koruyor. Dizinin senaryosunun Spotify Untold isimli bir kitaptan esinlenilerek hazırlandığı söyleniyor. 2006 yılında kurulan Spotify, şu anda Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip.

Dizide son 10 yılda müzik dinleme alışkanlıklarının neler olduğu geçecek ve Spotify'ın kuruluş hikayesi yer alacak. Dizini yönetmeninin Per-Olav Sorensen olduğu açıklandı. Dizinin yapımı için İngiltereli Yellow Bird ekibi ile birlikte çalışılacağı duyuruldu.

Dizide hangi oyuncuların bulunacağı bilinmiyor. Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatacak olan dizinin büyük ilgi çekmesi bekleniyor. Dizi hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Netflix ve Spotify tarafından konu ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.