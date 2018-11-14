Spotify iPhone Uygulamasına Apple Watch Desteği Geldi

Spotify, Apple Watch uygulamasını yayınladı. Apple Watch için Spotify resmi uygulaması herkes için indirilmeye açıldı.

Apple Watch İçin Spotify Yayınlandı!

Dünyanın en büyük müzik dinleme servisi Spotify, bu ayın başlarında Apple Watch için resmi uygulama testine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde gelen 8.4.79 güncellemesiyle Spotify, resmi olarak Apple Watch’larda kullanılabilir hale geldi. Böylelikle Apple Watch’larında antrenman esnasında müzik dinleyen kullanıcılar için Apple Music’i kullanma veya iPhone’daki müzikleri eşleştirme zorunluluğu ortadan kalktı. Spotify’ı son sürüme yükselten kullanıcılar, akıllı saatlerinde komplikasyonlar üzerinden o anda çalan müziği kontrol edebilecek, şarkıyı favorilerine ekleyebilecek. Saat arayüzünden müzik kontrolü dışında şu an için bir artısı bulunmuyor. LTE veya telefonun internet bağlantısı açıkken Apple Watch’da müzik akışını sağlama, müzikleri eşleştirip çevrimdışı dinleme gibi güzel özellikler henüz kullanımda değil.

Spotify Apple Watch Uygulaması Özellikleri:

Müzik ve podcast'leri çalma, duraklatma ve atlama

Sesi kontrol etme

O anda çalan şarkı hakkında bilgi alma

Son çalınanı oynatma

Favorilere ekleme

Başka bir cihazda çalmak için Spotify Connect kullanımı

Spotify Apple Watch uygulamasının saate kurulumu için tek yapılması gereken; watchOS’i ardından App Store üzerinden Spotify’ı güncellemek. Spotify'ı Apple Watch'da kullanmak için en düşük watchOS 4.0 yüklü Apple Watch'a ve iOS 10 yüklü iPhone 5'e sahip olmak gerekiyor. Güncelleme yüklendiğinde Spotify uygulaması saatte de yerini alacaktır. Bu noktada Apple Watch için Spotify’ın dağıtım aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.