Spotify, Play Store'da 500 Milyon İndirilme Rakamına Ulaştı

Dünyanın en çok tercih edilen dijital müzik platformu Spotify, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. İsveçli müzik devi, Android uygulama mağazası Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçti.

2008’de kurulduğu günden bu yana kullanıcıların müzik dinleme alışkanlarını sonsuza dek değiştiren Spotify, bugün 79 ülkeden 96 milyonu Premium üye olmak üzere 207 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler dijital müzik platformu konumunda.

Son dönemde yaptığı podcast alımlarıyla dikkat çeken İsveçli şirket, Play Store’da 500 milyon indirilme rakamına ulaşarak, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

500 milyon barajını geçen ilk müzik odaklı akış uygulaması olmayı başaran Spotify, Pandora, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, JioSaavn, ve Gaana gibi rakiplerine önemli bir fark attı. Streaming müzik piyasasının bir diğer önemli oyuncusu Apple Music’in ise Android platformunda 10 milyondan fazla kez indirildiği görülüyor.

Bu bize Android kullanıcıları arasında hangi müzik servislerinin popüler olduğu konusunda iyi bir fikir veriyor; ancak ABD’deki kullanıcılar arasındaki durumun biraz farklı olduğunu söylemekte fayda var.

The Wall Street Journal ’ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı rapora göre, Spotify'ın ABD'deki güncel abone sayısı 26 milyon civarındayken, Apple Music'in 28 milyona ulaşmış durumda.

Küresel çaptaki kullanım oranlarına baktığımızda ise Spotify’ın ezici üstünlüğü devam ediyor. Apple Music’in dünya çapında 56 milyon abonesi bulunurken, Spotify’ın ise 96 milyondan fazla ücretli abonesi bulunuyor.