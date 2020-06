Spotify, Şarkı Sözleri Özelliğini Bugün Kullanıma Açıyor

Spotify, bugün şarkı sözleri özelliğini Hindistan, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’daki ülkeler de dahil olmak üzere 26 pazarda sunuyor. Kullanılabilir olduğunda, kullanıcılar “Şu Anda Çalan” ekranının altında “lyrics” kartına dokunarak şarkı sözlerine erişebilecek. Yeni özellik, Musixmatch tarafından sağlanan şarkı sözlerini kullanıyor ve şarkının dilinde gösteriliyor.

Apple Music Gibi Şarkı Sözleri Gerçek Zamanlı Gösterilecek

Şarkı sözleri Spotify’da biraz karışık. Servis, önceden Musixmatch ile çalışıyordu, şirket 2016 yılında bağlarını kopardı ve Genius ile çalışmaya başladı. Tam şarkı sözleri yerine şarkı sözlerinin arkasında yatan hikayeleri anlatan Behind the Lyrics özelliği sunuldu. Tüm şarkılarda çıkmayan ilginç bir özellik ancak karaoke yapmayı sevenler için yeterli değildi. Şirket, sonunda şarkılara eşlik etmeyi seven müzik severler için şarkı sözleri özelliğini sunuyor.

Spotify Şarkı Sözleri Özelliği Türkiye'ye Gelecek mi?

TechCrunch’ın aldığı duyuma göre, Spotify, Apple Music gibi gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini ilk aşamada Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Meksika, Peru, Bolivya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Guatemala, Honduras, Hindistan, Nikaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Singapur ve Hong Kong’da sunacak. Listede Türkiye ve Amerika’nın olmaması ise dikkat çekici. Yeni şarkı sözleri özelliği diğer pazarlara gelecek mi, ne zaman gelecek belli değil.