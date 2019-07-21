Star Trek: Picard'ın İlk Fragmanı Yayınlandı

San Diego Comic-Con’dan yeni dizilere dair fragmanlar gelmeye devam ediyor. Bugün de Star Trek'in gelecek olan yeni dizisi Star Trek: Picard dizisine ait ilk fragman yayınlandı. Dizide Patrick Stewart’ı tekrar Kaptan Jean-Luc Picard rolünde izleyeceğimiz dizinin 2020’nin başlarında gelmesi bekleniyor.

Önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak olan dizi, 1987 ve 1994 yılları arasında sürmüş olan Star Trek: Next Generation ile Generations(1994), First Contact(1996), Insurrection(1998) ve Nemesis(2002) filmlerinden yaklaşık 20 yıl sonrasında geçecek.

Fragmanda görüldüğü üzere Picard’ı geçmişini arkasında bırakmak isterken görüyoruz. Ancak genç bir kız yardım istemek için Picard’a ulaşır ve Picard da bunun üzerine Federasyon’a gitmeye karar verdiği gibi kendini tekrar olayların içinde bulur.

Yeni seride tanıdık yüzler de göreceğiz. Jonathan Frakes(Komutan William Riker), Marina Sirtis(Deanna Troi), Brent Spiner(Data), Jonathan Del Arco(Borg drone’u Hugh) ve Star Trek: Voyager’dan Jeri Ryan(Seven of Nine) dizide yer alacak olan isimlerden bazıları. Dizide ayrıca Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Santiago Cabrera ve Michelle Hurd gibi isimler de yer alacak.