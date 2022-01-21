Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Çıkış Aralığı Belli Oldu!

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 2022'nin dördüncü çeyreğinde çıkabilir. Ek olarak geliştirici Respawn Entertainment'ın 4 Mayıs 2022'de bir sonraki devam oyununu duyurması bekleniyor. İşte detaylar!

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir endüstri uzmanlarından Tom Henderson'a göre, bir sonraki Star Wars Jedi: Fallen Order oyunun 2022'nin dördüncü çeyreğinde çıkacak. Henderson, duyuru için geliştiricin "harekete geçtiğini" iddia etti. Özellikle, Henderson LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın çıkış tarihi duyurusunun, Jedi: Fallen Order'ın resmi olmayan Star Wars günü olan 4 Mayıs'ta ortaya çıkabileceği teorisine güvenilirlik kattığını belirtiyor.

Bu aynı zamanda, yayıncı Electronic Arts'ın oyunu E3 2022'den önce duyuracağını belirten önceki söylentilerle de örtüşüyor. Güvenilik kaynaklar arasında yer alan Jeff Grubb da oyunun 2022'nin sonunda çıkabileceğini dile getirmişti. Oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yapımın yeni nesil konsollara ek olarak eski nesile de gelmesi beklentiler arasında.

Star Wars Jedi: Fallen Order, ilk olarak 2019'da PS4, Xbox One ve PC platformları için yayınlandı. Oyun, Jedi'ların Sith'ler tarafından avlanmasından sonra bir Jedi padawanı olan Cal Kestis'in macerasını konu alıyor. Electronic Arts daha sonra oyunu yeni nesil konsollar için 2021 yazında yayınladığı güncellemeyle oyuncuların beğenisine tekrar sundu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk oyun hakkındaki düşünceleriniz neler?

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