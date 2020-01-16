Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Ön-Sipariş Hediyeleri Herkese Açıldı

Eğer Star Wars Jedi: Fallen Order ön-sipariş hediyelerini kaçırmışsanız, üzülmeyin. Electronic Arts ve Respawn Entertainment, oyunun yeni yayınlanan güncellemesi ile tümünü oyuna sahip olan kullanıcıların beğenisine sundu.

Son Star Wars Jedi: Fallen Order güncellemesi dün itibarıyla PlayStation 4, PC (Origin, Steam ve Epic Games Store) ve Xbox One platformlarında yayınlandı. Ödül avcılarının zaman zaman Zeffo gezegeninde sıkışmaları, fotoğraf modu, Albino Wyyyschokk, Dathomir gezegenindeki Gorgara ve oyunun son bölümdeki asansör ile ilgili olarak yaşanan sorunların giderilmesinin yanı sıra Ilum gezegeni ile ilgili iyileştirme yapılıyor ve dil çevirilerininde de güncellemeye gidiliyor.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment, bu güncelleme ile ayrıca oyuncuların hoşuna gidecek bir sürpriz de yapıyorlar. Öyle ki Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu ön-sipariş ile alanlara hediye edilmiş olan ışın kılıcı için turuncu renk seçeneği, Mygeeto ve Umbaran görevlerinde açılan ışın kılıcı kabzası özelleştirmeleri, Gold Squadron Stinger Mantis görünümü ve BD-1 için Bee-D-1 görünümü, iki aylık bir sürecin ardından artık oyun içinden seçilebilir hale geliyorlar.