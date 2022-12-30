Steam'de 2022 Yılının En Çok Satan Oyunları Açıklandı
Steam, 2022 yılı içerisinde en çok satan oyunları açıkladı. İşte bronzdan platine en çok satan oyunlar!
Steam her yıl düzenli olarak yıl sonunda o yılın en çok satan oyunlarını oyuncularla paylaşıyor. Şirket net bir satış rakamı ve satış sıralaması paylaşmıyor olsa da oyunları satış rakamlarına göre kendi içerisinde dörde bölüyor. Peki 2022 yılında Steam'de en çok hangi oyunlar satıldı?
Steam her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en çok satan oyunları listesini paylaştı. Bronz, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dörde ayrılan listede en çok satış gerçekleştirmeyi başaran oyunlar en üst sıralama olan Platin altında toplandı.
Listede yalnızca ücretli oyunlar yer almıyor. Steam oyun içi satışları da dâhil ettiği için ücretsiz oyunlarda yapılan oyun içi satışlar, o ücretsiz oyunu listeye sokmak için yeterli olabiliyor. Keza liste "Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Oyunları" adıyla paylaşılıyor. Fazla uzatmadan sizleri Steam'de yılın en çok satan oyunlarıyla baş başa bırakalım.
2022 Steam Yılın En Çok Satan Oyunları
Platin
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dying Light 2 Stay Human
- PUBG: Battlegrounds
- Dota 2
- NARAKA: BLADEPOINT
- ELDEN RING
- Apex Legends
- Destiny 2
- Lost Ark
- MONSTER HUNTER RISE
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
Altın
- Dead by Daylight
- EA SPORTS FIFA 23
- Cyberpunk 2077
- Warframe
- Total War: WARHAMMER III
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Forza Horizon 5
- War Thunder
- God of War
- Ready or Not
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
Gümüş
- FIFA 22
- Rust
- Black Desert
- Phasmophobia
- Stray
- Hunt: Showdown
- Sea of Thieves
- Team Fortress 2
- Project Zomboid
- V Rising
- The Forest
- RimWorld
- Stellaris
- Cult of the Lamb
- The Sims 4
- Sid Meier's Civilization VI
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Warhammer 40,000: Darktide
- FINAL FANTASY XIV Online
- NBA 2K22
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Raft
- Cities: Skylines
- It Takes Two
- The Elder Scrolls Online
Bronz
- Dread Hunger
- American Truck Simulator
- Victoria 3
- Arma 3
- World of Warships
- Stardew Valley
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Wallpaper Engine
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Football Manager 2023
- Forza Horizon 4
- Satisfactory
- Valheim
- ARK: Survival Evolved
- Risk of Rain 2
- Farming Simulator 22
- Deep Rock Galactic
- Euro Truck Simulator 2
- SMITE
- Grounded
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition
- Fallout 76
- Battlefield V
- Tiny Tina's Wonderlands
- F1 22
- Squad
- Battlefield 2042
- Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
- theHunter: Call of the Wild
- Call of Duy: Black Ops III
- New World
- STAR WARS: The Old Republic
- No Man's Sky
- Hell Let Loose
- Terraria
- Halo Infinite
- Planet Zoo
- UNDECEMBER
- Path of Exile
- Persona 5 Royal
- DayZ
- NBA 2K23
- Monster Hunter: World
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
- Hearts of Iron IV
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
- Borderlands 3
- Crusader Kings III
Peki siz 2022 yılı içerisinde Steam'den hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR