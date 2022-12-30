Steam'de 2022 Yılının En Çok Satan Oyunları Açıklandı

Steam her yıl düzenli olarak yıl sonunda o yılın en çok satan oyunlarını oyuncularla paylaşıyor. Şirket net bir satış rakamı ve satış sıralaması paylaşmıyor olsa da oyunları satış rakamlarına göre kendi içerisinde dörde bölüyor. Peki 2022 yılında Steam'de en çok hangi oyunlar satıldı?

Steam her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en çok satan oyunları listesini paylaştı. Bronz, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dörde ayrılan listede en çok satış gerçekleştirmeyi başaran oyunlar en üst sıralama olan Platin altında toplandı.

Listede yalnızca ücretli oyunlar yer almıyor. Steam oyun içi satışları da dâhil ettiği için ücretsiz oyunlarda yapılan oyun içi satışlar, o ücretsiz oyunu listeye sokmak için yeterli olabiliyor. Keza liste "Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Oyunları" adıyla paylaşılıyor. Fazla uzatmadan sizleri Steam'de yılın en çok satan oyunlarıyla baş başa bırakalım.

2022 Steam Yılın En Çok Satan Oyunları

Platin

Counter-Strike: Global Offensive

Dying Light 2 Stay Human

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

NARAKA: BLADEPOINT

ELDEN RING

Apex Legends

Destiny 2

Lost Ark

MONSTER HUNTER RISE

Call of Duty: Modern Warfare 2

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Altın

Dead by Daylight

EA SPORTS FIFA 23

Cyberpunk 2077

Warframe

Total War: WARHAMMER III

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Forza Horizon 5

War Thunder

God of War

Ready or Not

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

Gümüş

​FIFA 22

Rust

Black Desert

Phasmophobia

Stray

Hunt: Showdown

Sea of Thieves

Team Fortress 2

Project Zomboid

V Rising

The Forest

RimWorld

Stellaris

Cult of the Lamb

The Sims 4

Sid Meier's Civilization VI

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Warhammer 40,000: Darktide

FINAL FANTASY XIV Online

NBA 2K22

Marvel's Spider-Man Remastered

Raft

Cities: Skylines

It Takes Two

The Elder Scrolls Online

Bronz

Dread Hunger

American Truck Simulator

Victoria 3

Arma 3

World of Warships

Stardew Valley

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Wallpaper Engine

Mount & Blade II: Bannerlord

Football Manager 2023

Forza Horizon 4

Satisfactory

Valheim

ARK: Survival Evolved

Risk of Rain 2

Farming Simulator 22

Deep Rock Galactic

Euro Truck Simulator 2

SMITE

Grounded

The Witcher 3: Wild Hunt

Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Fallout 76

Battlefield V

Tiny Tina's Wonderlands

F1 22

Squad

Battlefield 2042

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

theHunter: Call of the Wild

Call of Duy: Black Ops III

New World

STAR WARS: The Old Republic

No Man's Sky

Hell Let Loose

Terraria

Halo Infinite

Planet Zoo

UNDECEMBER

Path of Exile

Persona 5 Royal

DayZ

NBA 2K23

Monster Hunter: World

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Hearts of Iron IV

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Borderlands 3

Crusader Kings III

Peki siz 2022 yılı içerisinde Steam'den hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.