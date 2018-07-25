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Discord'un Tahtını Sallayabilecek Rakip: Steam Chat

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Bir süredir beta aşamasında olan Steam Chat en nihayetinde tüm Steam kullanıcılarına açıldı. Artık Steam üzerinden arkadaşlarınızla iletişime geçmek daha kolay olacak ve Discord gibi ek uygulamalara ihtiyaç duymayacaksınız.

Şu anda hem web hem de Steam Client üzerinden erişim sağlanabilen Steam Chat aracılığıyla sohbet etmek bir hayli basit hale getirilmiş durumda. Steam'daki arkadaşlarınıza mesaj atabildiğiniz uygulamada aynı zamanda video, resim, tweet ve SoundCloud parçalarını da paylaşabiliyorsunuz.

GIF animasyonlarına ve YouTube videolarına da destek sağlayan Steam Chat'te arkadaşlarınızı favorilere göre sıralayabilir, arkadaşlarınızı oyuna ve partiye göre gruplayabilir ve Discord sunucuları gibi daha fazla özellikli grup sohbetleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca tabii ki arkadaşlarınızla sesli sohbet de edebilirsiniz.

Steam Client ve Web için sunulan Steam Chat aracılığıyla sohbet etmek daha basit bir yol gibi gözüküyor. Yeni güncellemeyle birlikte tüm Steam kullanıcılarına açılan Chat, bakalım Discord'un koltuğunu elinden alabilecek mi? Yeni özelliği kullanırsanız, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın!

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