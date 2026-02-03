En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 10 Yıllık Oyun İlk Sırada

Son paylaşılan verilerle birlikte hem küresel çaptaki hem Türkiye'deki Steam kullanıcıları tarafından en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Geçtiğimiz haftayı kapsayan rapora göre ağırlıklı olarak en çok satılan oyun geçtiğimiz haftalardaki gibi Arc Raiders oldu. Türkiye'de öne çıkan yapım ise EA Sports FC 26 oldu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (27 Ocak-3 Şubat)

Steam, her hafta düzenli olarak en çok satın alınan oyunları açıklığa kavuşturan listeler yayınlıyor. Bu listeyle birlikte hem küresel çapta hem Türkiye'de hangi oyuncuların popülerlik yakaladığı netlik kazanıyor. 27 Ocak ile 3 Şubat tarihlerini kapsayan yeni liste ise Dead by Daylight'ın yükselişte olduğunu gösterdi.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar

Steam'de dünya genelinde en çok satın alınan oyun, 27 Ocak ila 3 Şubat tarihlerinde Dead by Daylight oldu. Bu oyun özellikle kısa bir süre önce gelen Stranger Things güncellemesinden sonra yeniden ilgi odağı hâline geldi. En iyi korku oyunları arasında yer alan oyun, yeniden yükselişe geçmiş gibi görünüyor.

Listenin ikinci sırasında Arc Raiders konumlandı. Haftalardır zirvenin listesinde yer alan bu oyun, zirveye yerleşen oyunun yakaladığı popülariteden sonra bir basamak geriledi. Bu oyunun hemen arkasından No Rest for the Wicked gelerek üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sırada ise büyük bir merakla beklenen Nioh 3 yer aldı.

Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar

EA Sports FC 26 ARC Raiders Grand Theft Auto V Enhanced Dead by Daylight Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 6 Black Desert Resident Evil Requiem Forza Horizon 5 Euro Truck Simulator 2

Türk oyuncuların geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satın aldığı oyun, EA Sports FC 26 oldu. Gerçekçi futbol deneyimi sunan bu oyun, ilk olarak 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana çok sayıda futbolsever tarafından oynanmaya devam eden oyun, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine en çok satılan oyunlar listesine damgasını vurdu.

Arc Raiders, listenin ikinci sırasında konumlandı. Global listede de aynı sırada olan bu oyun, hayatta kalma oyunları arasında kendine özgü tarzı ile ön plana çıkıyor. Bu oyunu ise üçüncü sıradaki Grand Theft Auto V Enhanced takip etti. Bundan hemen sonra küresel çapta en çok satılan oyun Dead by Daylight geldi. Listenin beşinci sırasında ise Arthur Morgan'ı merkezine alan Red Dead Redemption 2 yer aldı.