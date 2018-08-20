Steam Fiyatları Kur Farkından Etkilenmeyecek

Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun mağazası Steam, önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla birlikte Türkiye’de yaşanan kur değişimlerinin oyun fiyatlarına yansımayacağı yani Steam fiyatlarının kur farkından etkilenmeyeceği söylendi.

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, geliştirdiği Half-Life oyunlarıyla tanıdığımız Valve tarafından 2003 yılında kurulmuştu. Uzun yıllar battı batacak denen platform, internet hızlarının yükselmesinin ve internetin yaygınlaşmasının ardından oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasına girmişti. İçerisinde barındırdığı binlerce oyunla dünyanın en büyük oyun mağazalarından bir tanesi olan Steam, Türkiye’deki oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı.

Steam, son birkaç aydır Türk Lirasının hızlı değer kaybedişinin Steam fiyatlarına yansımayacağını söyledi. Yıllar önce 2.1TL olarak belirlenen dolar kurunun sistem üzerinde geçerli olmaya devam edeceğini söyleyen yetkililer, platform üzerinden satılan oyun ve eşyaların aynı fiyatlarla satılmaya devam edeceğini kaydettiler.

Yapılan açıklamanın ardından Steam, platformda satılan oyun ve eşyaların olması gereken fiyatının yüzde 115 altında satışlara devam edeceğinin müjdesini verirken, döviz kurlarının oyunlara yansımasından korkan oyuncular ise rahat bir nefes almış oldular. Bener uygulamaların Xbox ve PlayStation tarafına yansıyıp yansımayacağıysa merak konusu.