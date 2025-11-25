Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim Başladı! Acele Edin

Ubisoft oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Far Cry 6, Watch Dogs 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ve South Park: The Fractured But Whole dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 6 Aralık'ta sona erecek.

Steam'de Ubisoft Oyunları İndirime Girdi

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs 2, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım 39.99 dolar (1.696 TL) yerine 3.99 dolar (169 TL) fiyat etiketiyle satılamya başlandı. 2016 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint yüzde 90 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 47.99 dolardan (2.036 TL) 4.79 dolara (203 TL) düştü. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunuyor.

Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan Far Cry 4 yüzde 85 oranında indirime girdi. 2014 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyun 23.99 dolar (1.017 TL) yerine 3.59 dolar (152 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 80 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Far Cry 6 yüzde 80 oranında indirime girdi. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 47.99 dolardan (2.036 TL) 9.59 dolara (406 TL) düştü. Yüzde 80 oranında indirme giren Far Cry New Dawn, 31.99 dolar (1.357 TL) yerine 6.39 dolara (271 TL) satılıyor. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" şeklinde.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar