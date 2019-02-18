Steven Spielberg, Sinemanın Netflix’e Yenilmemesini İstiyor

Kariyeri boyunca sayısız gişe rekortmeni filme imza atan ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix gibi dijital platformların sinemanın önüne geçmesinden endişe duyuyor.

Los Angeles’ta düzenlenen Cinema Audio Society (CAS) ödülleri töreninde “En İyi Film Yapımcısı” ödülüne layık görülen efsanevi yönetmen Steven Spielberg, sinema salonlarının sonsuza dek yaşaması gerektiğini söyledi.

“Film yapımcılarının kitlelere sinema deneyimi yaşatmak için daha fazla çaba sarf edeceklerine yönelik inancımı koruyorum” diyen Spielberg, herhangi bir akış hizmetinin adını vermeden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Televizyonu ve yarattığı fırsatları seviyorum. Bugün yapılan en büyük projelerden bazıları televizyon için hayata geçiriliyor. Filmler, tarihte olmadığı kadar daha fazla evde kendine yer buluyor. Bu büyük bir fırsat; ancak daha önce hiç tanımadığınız insanlarla büyük karanlık bir sinema salonunda film izlemek gibisi yoktur. Bu, hepimizin gerçekten inandığı bir şey”

Veteran sinemacı, Mart 2018’de ITV News kanalına verdiği demeçte, “Eğer bir film televizyon formatında yayınlanıyorsa, o sinema değil, televizyon filmidir” ifadelerini kullanarak, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin Netflix filmlerini tanımasına karşı çıkmıştı.

Yönetmen koltuğunda Alfonso Cuaron’un oturduğu Netflix filmi Roma, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' dahil olmak üzere 10 dalda Oscar’a aday gösterilmişti.

Aralık ayında Variety ’e konuşan Netflix’in içerik sorumlusu Ted Sarandos, “Sinema deneyimini seviyorum. Kimseyle çatışmıyoruz, aksine birbirimizi tamamlıyoruz. Asıl yapmak istediğimiz şey, insanları sevecekleri filmlere bağlamak” ifadelerini kullanmıştı.