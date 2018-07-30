Stranger Things Hayranlarını Üzecek Haber

İki sezon boyunca evlerimize misafir olan ve kısa zamanda fenomen haline gelen Stranger Things, üçüncü sezonu ile maceraya kaldığı yerden devam edecek. Kötü haber şu ki, bunun için uzunca bir süre beklemek zorunda kalacağız. “Neden?” sorusunun cevabını Netflix veriyor.

Bu haftasonu Television Critics Association’ın (Televizyon Eleştirmenleri Derneği) California’da düzenlediği etkinlikte konuşan Netflix’in orijinal içerik departmanından Cindy Holland, büyük bir merakla beklenen Stranger Things’in üçüncü sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Holland, 1985 yılında geçecek olan yeni sezonun, önümüzdeki yaza kadar izleyiciyle buluşmayacağını söyledi. Nedeni ise, dizinin yaratıcıları Duffer Brothers’ın daha iyi ve daha etkileyici bir sezon yaratmak istemesi.

Fenomen dizinin yeni sezonu için “El yapımı bir gösteri olacak” diyen Holland, şu ifadeleri kullandı:

“Duffer Brothers ve Shawn Levy, ortaya harika bir iş çıkarmak için gerçekten çok çalışıyorlar. Geçen sene yaptıkları şeyden çok daha büyük ve iyi bir şey sunmak istiyorlar. Ve bunun için de en doğru zamanın 2019 yazı olduğuna karar verdiler. Harika bir sezon olacağını düşünüyorum, beklemeye değecek”

Holland, her ne kadar harika bir sezon izleyeceğimizi söylese de, bu gelişme Stranger Things hayranları için hayal kırıklığı yaratan bir haber oldu. Ancak diğer taraftan baktığımızda, hem yapım ekibinin hem de oyuncuların daha kaliteli bir işe imza atmak için bu denli bir çabaya girmeleri biz izleyiciler için iyi bir haber.

Stranger Things’in 3. sezonuna dair kaleme aldığımız haberi buradan okuyabilirsiniz.

Diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!