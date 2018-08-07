Stranger Things’in 3. Sezonundan Önemli İpuçları

Stranger Things hayranları çok uzun bir zamandır popüler Netflix dizisinin dönmesini bekliyor. Çevrimiçi yayın devinin orijinal içerik bölümü başkan yardımcı Cindy Holland, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sevilen dizinin 2019’un ortalarında geleceğini söylemişti. Peki Stranger Things’in 3. sezonunda bizleri neler bekliyor?

Ünlü seride Mike karakterine hayat veren 15 yaşındaki Kanadalı oyuncu Finn Wolfhard, Mike ile Eleven (Millie Bobby Brown) arasındaki ilişkiyle ilgili Stranger Things hayranlarını sevindirecek haberler verdi.

Wolfhard, Us Weekly ’ye verdiği demeçte, “Bu konu hakkında fazla bir şey bilmiyorum, çünkü senaryoları bölümler ilerledikçe okuyoruz. Ancak yeni sezonun 1985 yazında geçeceğini söyleyebilirim. Bu tam anlamıyla bir yaz aşkı olacak.” dedi.

İzleyenler hatırlayacaktır; Mike ve Eleven, dizinin ikinci sezon finalinde okulun düzenlediği yıl sonu balosunda oldukça romantik anlar yaşamışlardı. Birbirlerine olan aşklarını nihayet itiraf eden ikili, Stranger Things hayranlarını da bir hayli sevindirmişti.

Yeni sezonla ilgili konuşan bir diğer isim de, Polis Şefi Jim Hopper’ı canlandıran David Harbour oldu. Hopper’ın eskiye kıyasla çok daha duygusal ve kırılgan olacağını söyleyen ünlü aktör, Joyce Byers (Winona Ryder) ile yeniden alevlenen ilişkisine vurgu yaptı.

Öte yandan Stranger Things’in üçüncü sezonunda önemli bir karakterin ölebileceği söyleniyor. Ancak bunun gerçekten olup olmayacağını görmek için önümüzde daha uzunca bir vakit bulunuyor.

Stranger Things, 3. sezonu ile 2019 yılında geri dönecek.