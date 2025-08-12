Strateji Oyunlarında %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Strateji türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Europa Universalis IV, Sid Meier’s Civilization VI ve Hearts of Iron IV dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

18 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Civilization VI yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan yapım 59,99 dolar (2.442 TL) yer'ne 5,99 dolar (243 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Paradox Development Studio tarafından geliştişrilen Europa Universalis 4 yüzde 90 oranında indirime girdi. 2013 yılında piyasaya sürülen strateji oyunu 29,99 dolardan (1.220 TL) 2,99 dolara (121 TL) düştü. Oyunun 87 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

2018 yılında piyasaya sürülen Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War yüzde 90 oranında indirime girdi. Proxy Studios tarafından geliştirilen oyun 18,99 dolar (773 TL) yerine 1,89 dolara (76 TL) satılmaya başlandı.

Punk Wars yüzde 90 oranında indirime girdi. 2021 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 19,99 dolardan (813 TL) 1,99 dolara (81 TL) düştü. Yüzde 85 oranında indirime giren Realpolitiks ise 7,99 dolar (325 TL) yerine 1,19 dolara (48 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Strateji Oyunları