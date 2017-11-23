Su, Elektrik ve Gaz Abonelikleri E-devlet Üzerinden Taşınabilecek

E-devlet üzerinden su, elektrik ve gaz aboneliği taşıma işlemi hayata geçirilmeye hazır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, su, elektrik ve gaz gibi aboneliklerin e-devlet üzerinden taşınabileceği müjdesini verdi.

Devletin kısa yolu olarak tabir edilen ve devlet dairelerinden yapılabilen çoğu işlemin internet üzerinden halledilebilmesinin yolunu açan e-devlet hizmeti hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, e-devlet hizmetinin aylık 177 milyon kere ziyaret edildiğini söylerken, 35 milyon kullanıcının sisteme giriş yaptığını, 16 milyon kişinin ise e-devlet sitesini aktif olarak kullandığını açıkladı. 10 yıl önce açılan ve o günden bu yana 200 milyon liralık yatırım yapılan e-devlet hizmetinin geliştirilmeye devam edildiğini belirten Aka, sisteme yeni uygulamaların ekleneceğini de duyurdu.

Abonelik taşıma işleminin yorucu ve zaman alıcı olduğunu belirten Suat Hayri Aka şöyle konuştu: “Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların dijital olarak transferi. İkametgah vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi dijitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz.”

Suat Hayri Aka, Türksat’ın geliştirdiği yazılımla kamuda dijital postalama yazışmanın başladığını ifade ederken “gizli” ibaresi olan kurum yazışmaları dışındaki resmi evrakların kurumlar arası bir servis üzerinden gönderildiğini ve 158 ayrı kurumun bu hizmet sayesinde kağıt işlerinin çoğunu halledebileceğini kaydetti. Tamamlanmak üzere olan projenin 5 yılda 11 milyar TL’lik tasarruf sağlayacağının altını çizen Aka, projenin fizibilite çalışmasının Şubat 2018’de tamamlanacağını belirtti.

Kamu kurumlarındaki personelin kendi aralarındaki iletişimin de güvenli olması gerektiğini ve bu sebeple ilk kez yerli mesajlaşma programı geliştirdiklerini ifade eden Suat Hayri Aka, “Başka platformlar üzerine geliştirilmiş bir messenger değil bu. Tamamen yerli yazılım. Adı e-haberleşme ve biz şu an bunu aktif olarak kullanıyoruz” dedi.