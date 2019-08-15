Süper Kupa Maçında Sahaya Giren 'Deli Mi Ne?' Kanalının Sahibi Adliyeye Sevk Edildi

Dün Vodafone Park'ta oynanan Liverpool - Chelsea maçında ilginç anlar yaşanmıştı. 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi olan Fester Abdü, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya girmişti.

Maçın 14. dakikasında bir anda sahaya atlayan ünlü YouTuber Fester Abdü, sahadaki futbolculardan tutun da spikerlere kadar herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Chelsea yarı alanından sahaya atlayan Fester Abdü, yaklaşık 1 dakika boyunca sahada koşmuş ve kadın hakem Stephanie Frappart, maçı durdurmuştu.

Hakem Stephanie Frappart, 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi Fester Abdü'nün saha dışına alınmasının ardından maçı kaldığı yerden devam ettirmişti. Güvenlik görevlileri tarafından sahanın dışına çıkarılan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı dün gece yarısı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Youtuber Fester Abdü emniyette verdiği ifadede Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söyledi.

Fester Abdü verdiği ifadede ayrıca gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirtti.

Ünlü YouTuber ve 4 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Kinsey Wolanski adlı bir kadın mayo ile sahanın ortasına atlamıştı ve Instagram'da saatler içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşmıştı.