Süper Lig Maçlarını Periscope Üzerinden İzleme Devri Bitiyor

Twitter’a ait olan ve internet üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlayan Periscope, şu sıralar bir yasaklama kararıyla gündeme geldi. Süper Lig maçlarının Periscope üzerinden yayınlanmasının önüne geçmek isteyen Digiturk sonunda amacına ulaştı. Digiturk’ü haklı bulan mahkeme kararına göre, “Spor Toto Süper Lig”in başlayacağı 10 Ağustos tarihinden itibaren maçlar oynandığı esnada Periscope’a erişim engeli getirilecek.

Digiturk, Periscope üzerinden Süper Lig maçlarına ait izinsiz yayınlar yapıldığı gerekçesiyle “İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi”ne başvuruda bulunmuştu. Digiturk’ü haklı bulan mahkeme, Periscope’daki maç yayınlarını engelleme yönünde karar aldı. Kararla ilgili olarak, “Spor Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Spor Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin aldığı kararla, Süper Lig maçlarının oynandığı gün ve saatlerde Periscope’a erişimin engelleneceğini belirten Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, “İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararı, yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibariyle uygulanacak.” dedi.

Bülent Kent ayrıca, “Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak.” ifadelerini kullandı.