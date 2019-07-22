Supergirl Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı (5.Sezon)

Büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Super girl dizisi, 5.sezona imza attı. Dizinin yakın takipçileri olan kişiler 5. sezonun ne zaman başlayacağını büyük bir merakla bekliyordu. İşte Supergirl yeni sezon fragmanı ile ilgili haberimizin detayları.

Supergirl San Diego Comic-Con 2019’da yayınlanıyor ve 5. sezonda Çelik Kız geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu daha çok 4. sezonda cevaplanmayan soruların ortaya çıkması gibi bir senaryoya sahip olacak. Yeni sezonda karşımıza yepyeni bir kötü karakter çıkacak. Bu yeni kötü karakter; zeki, sinirli ve güçlü olacak.

Supergirl Yeni Sezon Fragmanı

Kara ve Lena’nın arasındaki ilişki bu sezonda çok daha farklı bir boyuta taşınacak. Sürekli olarak Kara'nın ona Supergirl olduğunu söylememesinden yakınan Lena ile aralarında bir savaş yaşanacak. Supergirl 5. sezon fragmanı incelendiğinde, ilerleyen bölümlerin ana kahramanlarından birisinin kesinlikle Lena olacağına emin olabiliyoruz.

Bu sezon ana kötü karakter olması beklenen bir diğer grup ise Leviathan denilen gizli bir örgüt. Bu örgütün henüz amacı tam olarak bilinmese bile, oldukça kötü planları olduğu kesin. Ana kötü karakterin Lena mı yoksa Leviathan mı olacağını bu sezon net olarak görebilirsiniz.

Supergirl 5. sezon fragmanında ana kahramanın kıyafetlerinin de değiştiğini görebiliyoruz. Supergirl 5 sezon boyunca çok ciddi bir gelişim gösterdi. Fragmanı izledikten sonra yeni sezon ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.