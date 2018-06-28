Survivor Kameramanı Alper Baycın Gaspçılar Tarafından Öldürüldü!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasından çok acı bir haber geldi. Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri programda kameraman olarak çalışan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TV8 kanalında yayınlanan Survivor programının çekim ekibinde görevli olan 24 yaşındaki Alper Baycın, dün akşam Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra 2 kişinin saldırısına uğradı. Çantasını gasp etmeye çalışan saldırganlara direnen Baycın, çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır bir şekilde yaralanan 24 yaşındaki Baycın, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise polisler tarafından yakalandı. Ölümü ile izleyicileri ve yapım ekibini yasa boğan Baycın’ın nişanlı olduğu öğrenildi.

Baycın’ın öldürülmesi ile ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim"

TV8 ekranlarından da açıklamalarda bulunan Ilıcalı, olay nedeniyle KKTC’de yapılması planlanan çeyrek final canlı yayınının iptal edildiğini söyledi. Alper Baycın’ın hayatını kaybetmesi sebebiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat”

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunu olan Alper Baycın, bir süre Fenerbahçe TV'de çalıştıktan sonra Acun Ilıcalı’nın Survivor ekibine katılmıştı.