Suudi Arabistan, 1 Km Uzunluğunda Gökdelen İnşa Edecek

Suudi Arabistan, yapımı 2010 yılında tamamlanan ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'nın rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Burj Khalifa'dan tam 170 metre daha uzun olacak yeni gökdelen, neredeyse 1 kilometre uzunluğa sahip olacak.

Cidde Kulesi adı verilecek olan gökdelenin, 2020 yılına kadar yapımına başlanması planlanıyor. İnternet üzerinden gökdelenin animasyon görsellerini paylaşan S. Arabistan, bu gökdelen ile dünyanın en uzun binası unvanını da Dubai'den almış olacak. Neredeyse 1 km olacak Cidde Kulesi'nin tam boyutu 999.7 metre olacağını da belirteyim.

Gökdelenin yapımı için pek çok ülkeden mühendis getirtmeyi hedefleyen Arabistan'ın, bu gökdelen ile ülkeye çok sayıda turist çekeceğine inanılıyor. Ayrıca yapının çevresine inşa edilecek yeni akıllı şehir olan Cidde Ekonomik Merkezi, kuleyle birlikte faaliyete geçecek. Bu anlamda gökdelenin yapılacağı bölge hem daha aktif hale getirilecek hem de ülkeye kazanç sağlayacak.

200'den fazla kata sahip olacak olan Cidde Kulesinin içerisinde restoranlar, otel odaları, tek odalı daireler ve alışveriş merkezleri bulunacak. Yani başlı başına bir şehir kapasitesinde olacağı söylenen gökdelenin 157. katında da seyir terası olacak. Bu terasla ilgili ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'deki Özgürlük Kulesi'nin seyir terasından 55 kat daha yukarıda olacağını söyleyebilirim.