Suudi Arabistan'dan Ripple Hamlesi

Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Merkez Bankası çok farklı bir anlaşmaya imza attı. Ödemelerde daha hızlı, şeffaf ve yenilikçi olabilmek adına ABD merkezli Ripple ile anlaşma sağlayan Merkez Bankası, bundan böyle yurt içi ve yurt dışı ödeme işlemlerini kripto para ile gerçekleştirebilecek.

Bu hamle ile kripto para borsasını yakın takibe almış olan Suudi Arabistan, bu konudaki ilk pilot programı da başlatmış oldu. Fintek kullanımında yeni yöntemlerin keşfedilmesi için alınan bu karar ile birlikte ödemelerdeki hızın artacağı ifade ediliyor. Ayrıca Merkez Bankasının Ripple kullanması diğer bankaları da etkilemiş durumda. Artık ülke içerisinde Ripple kullanımı fazlalaşacak ve bankalar ödemelerini Ripple ile sağlayabilecek.

Bir süre önce Bitcoin kullanımının doğru olmayacağını ve vatandaşlarının bundan uzak durmasını isteyen Suudi Arabistan Merkez Bankası, Bitcoin'i kontrol edemediklerini dile getirmişti. Ancak şu anda Ripple ile anlaşma sağlamış olan Suudi Arabistan, işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Ripple yetkilileri ise uluslararası ve yurt içindeki alım satımın hızlanacağını, ucuzlayacağını ve şeffaflaşacağını belirtti. Çünkü Ripple, sınır ötesi bir para transferi işlemini 4 saniyede yapabiliyorken bu süre Ethereum için 2 dakika kadar. Geleneksel bankacılıkta ise uluslararası işlemler 3 ila 5 günü bulabiliyor.

Ayrıca bir süre önce Ripple, UAE Exchange ile anlaşma sağlamış ve Western Union'la da çalışacaklarını dile getirmişti.