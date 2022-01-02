Nintendo Switch'te En Çok Satan Bağımsız Oyunlar Belli Oldu (2021)

2021 yılında Nintendo Switch'te en çok satan bağımsız oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz yıl içerisinde popüler taşınabilir oyun konsolu üzerinden en fazla hangi yapımlar sattı? Paylaşılan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Nintendo Switch'te En Çok Satan Bağımsız Oyunlar Listesi

Axiom Verge 2

Curse of the Dead Gods

Cyber Shadow

Doki Doki Literature Club

Eastward

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Islanders: Console Edition

Littlewood

Road 96

Slime Rancher: Plortable Edition

Spelunky 2

Stick Fight: The Game

Subnautica + Subnautica: Below Zero

Tetris Effect: Connected

Unpacking

Japonya merkezli Nintendo, geçtiğimiz yıla ilişkin bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan taşınabilir oyun konsolu Switch'te en fazla satan bağımsız oyunları gözler önüne serdi.

Paylaşılan liste, oyunların satış adedine göre sıralanmadı. Bu sebepten ötürü hangi video oyununun daha fazla sattığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl dünya genelinde en fazla hangi yapımlara daha çok ilgi gösterildiğine yönelik bilgi veriyor.

Nintendo tarafından paylaşılan listede Spelunky 2, Unpacking, Axiom Verge 2, Cyber Shadow, Tetris Effect: Connected ve daha pek çok bağımsız yapım yer aldı. Mossmouth ve BlitWorks tarafından geliştirilen Spelunky 2, 2020 yılında piyasaya sürüldü. İki boyutlu platform oyunu, büyük bir beğeni toplamıştı.

Listede ayrıca Stick Fight: The Game de bulunuyor. 2017 yılında satışa sunulan video oyunu, oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyor. Listedeki başarılı yapımlar arasında yer alan Littlewood ise piksel grafikler ile dikkatleri üzerinde topluyor. Sean Young tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu, 2020 yılında çıkışını gerçekleştirdi.

Slime Rancher: Plortable Edition da listedeki bağımsız oyunların arasında yer aldı. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, eğlenceli oynanış ile ön plana çıkıyor. Paylaşılan listede ayrıca Doki Doki Literature Club, Subnautica + Subnautica: Below Zero ve Road 96 gibi oyunlar da konumlandı.

2021 yılında Nintendo Switch'te en çok satan bağımsız oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.