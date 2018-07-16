Takla Atan Tesla  Model 3'te Sürücünün Burnu Bile Kanamadı

Tesla'nın elektrikli otomobili Model 3 aslında daha önce de birkaç kazaya karışmıştı. Ancak ilk kez Model 3’ün takla attığı bir kaza yaşandı. Kaza sonrasında araçta çok büyük bir hasar oluştuğu görülürken, şaşırtıcı bir şekilde aracın sürücüsü yara almadan kurtulmayı başardı.

Tesla, son zamanlarda araçlarının karıştığı bazı kaza haberleri ve özellikle Model 3 üretiminde yaşanan aksaklıklardan dolayı bir hayli eleştiriliyordu. Şirket, Model 3 üretimindeki aksaklıklar nedeniyle siparişleri zamanında yetiştiremiyordu ve baskı altındaydı. Ancak görünen o ki Tesla her ne kadar Model 3 üretiminde yeterince hızlı olamasa da Model 3’ün sağlamlığı ve güvenliği konularında oldukça başarılı.

Eşinin Tesla Model 3 ile bir kazaya karışması sonrası bir Reddit kullanıcısı, kazanın fotoğraflarını Reddit’te paylaştı. Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra da bariyerlere çarpan araç, görgü tanıklarına göre taklalar attı.

Aracın dış kısmında büyük hasarlar oluşurken, sürücünün bulunduğu kabin kısmında ise çok ufak hasarlar olması dikkat çekti. Kaza sırasında hava yastıkları açılan ve ön camı çatlamasına rağmen dağılmayan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. StapleGun isimli Reddit kullanıcısı, kaza sırasında eşinin kullanmakta olduğu Tesla Model 3’ün 3 aylık olduğunu ve yaklaşık 10 bin kilometre yapmış olduğunu ifade etti.

Tesla Model 3, yapısında bulundurduğu bataryalardan dolayı ağır ve dengeli bir araç olarak tanımlanıyor ve takla atmasının sıradan araçlara göre daha zor olduğu belirtiliyor. Ancak yine de çok yüksek hızlarda yapılan ani manevraların ve çeşitli çarpışmaların aracın takla atmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

Tesla Model 3, tüm çarpışma testlerinden başarıyla ayrılsa da gerçek hayatta gerçekleşen bir kazadan başarıyla ayrılmasının, Model 3 ve Tesla adına güven veren oldukça önemli bir durum olduğu belirtiliyor.