Taksicilere Puan Sistemi Yolda: Mobil Uygulamadan Verilecek!

Taksicilere puan sistemi geleceği açıklandı. Puan sistemi sayesinde müşteriler mobil uygulama üzerinden taksi şöförüne puan verebilecek. İşte İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından yapılan açıklama.

Taksicilere Puan Sistemi Geliyor

Eyüp Aksu bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz."

Mobil uygulama üzerinden taksi şoförüne trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi konularda puan verilebilecek. Verilen puanlar mobil uygulamayı kullanan diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek. Böylelikle puanı yüksek olan taksici tercih edilebilecek.

Mobil uygulamanın ismi ve ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sizler mobil uygulama üzerinden taksicilere puan verilebilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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