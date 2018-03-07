Taksiciler Uber Çağırıp Şoförü Dövdü

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde bir skandal daha yaşanmasın...

Ülke gündemimizi uzun zamadır meşgul eden Uber ve taksici anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi ancak bu sefer olay biraz daha büyüdü. Müşteri gibi, Uber uygulaması üzerinden araç çağıran bir grup taksici Uber sürücüsünü darp etti. Bu olayın üzerine Uber sürücüsü olayı yargıya taşıdı.

Bir başka Uber sürücüsünün iddiasına göre; taksiciler sürekli aracının önünü kesiyor ve aracına maddi zararlar veriyorlar. Hatta bu Uber sürücüsünün iddiasına göre bir taksici kendisini bıçakla tehdit bile etmiş.

Habertürk muhabirleri ise bu iddiaları taksicilere sorduklarında, iddiaları doğrular nitelikte cevaplar aldıklarını yazdılar. Taksicilerden biri "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor." derken, diğeri ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" diyerek adeta Uber sürücülerini tehdit etti.

Devletin ve muhalefetin birlik olduğu nadir konulardan biri olan Uber karşıtlığının ne zaman ne şekilde sonuçlanacağını merak ediyoruz.