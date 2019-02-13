Tanzim Satışları İnternet Üzerine Taşındı

Yükselen meyve ve sebze fiyatlarının önüne geçilmesi adına başlatılan tanzim satışları, ilk olarak İstanbul ve Ankara’nın belirli noktalarında, küçük çadırlarda yapılıyordu. Ucuz ürüne ulaşmak için vatandaşın kilometrelerce kuyruk oluşturmasının ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, online tanzim satışları müjdesi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatılacağını söyledi. "Proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Vatandaşa ekonomik fayda sağlamak adına başlatılan ve ucuza manav ürünlerinin satıldığı tanzim satışlarının yoğun ilgi görmesinin ardından, tanzime ulaşamayanları da düşünen Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı, ürünleri ePTT AVM üzerine taşımaya karar verdi. Bakan Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

Online tanzim satışı yapmak için http://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak adresinin ziyaret edilmesinin yeterli olduğu dile getirilirken, aşağıda yer alan akıllı telefon uygulaması ile satışlara katılmanız da mümkün.