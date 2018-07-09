Tayland’da Mağarada Mahsur Kalan Çocuklardan 4'ü Kurtarıldı

Gelen son haberlere göre Tayland’da 23 Haziran tarihinden beri mahsur kalmış olan futbol takımı oyuncusu 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operasyonda toplamda 4 çocuk kurtarıldı. Böylece mağarada 8 çocuk ve antrenör kalmış oldu.

Taylandlı takım için yürütülen operasyon son hızıyla devam ediyor. 8 Temmuz akşamüstü itibarıyla tamamlanan operasyona 10-20 saat arasında bir süre itibariyle ara verilmesi gerektiği, bu sürede dalgıçların kendilerini ve ekipmanlarını bir sonraki dalış için hazırlayacakları belirtiliyor.

Mahsur kalan ekibin mağaranın en uzak noktalarından birinde olmasından dolayı operasyon esnasında geçtiğimiz günlerde bir kurtarıcı dalgıç da hayatını kaybetmişti. Belirtilene göre dalgıç, mahsur kalan çocuklara oksijen götürmekle görevlendirilmişti. Fakat onlara oksijen verdikten sonra kendisine ayırdığı oksijen geri dönüşü için yetmemiş ve çıkışa kadar ulaşamamış.

Ekibin mahsur kalmasına yol açan su baskını sebebiyle mağaranın büyük kısmının da sular altında olduğu biliniyor. Dalgıçların işlerinin çok zor olduğu da belirtiliyor, çünkü mağaranın bazı kısımlarının fazlasıyla dar olduğu, o kısımların bir oksijen tüpüyle zor geçildiği söyleniyor. Yetkililer bugünlerde ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar, çünkü ilerleyen günlerde olası şiddetli yağmur durumunda mağaradaki su miktarı fazlasıyla artabilir.

Elon Musk da dün itibarıyla bu operasyona destek vereceklerini açıklamıştı. Yaptığı açıklamalarda Falcon 9 roketinin oldukça hafif fakat sağlam malzemesinden kullanılarak, bir çocuğun sığabileceği bir su altı kabini yapılacağını belirtmişti. Bu sayede dalgıçların, çocukları bu oksijen dolu araç ile 4 kilometrelik uzun mağara yolu boyunca çoğu su dolu geçitlerden taşıyabilecekleri belirtiliyor.

Dalgıçların çocuklara ulaşmasının 5 saat sürdüğünü de belirtirsek, durumun ciddiyeti anlaşılabilir. Umarız kurtarılan bu 4 çocuk gibi tüm diğer çocuklar ve antrenörleri de kısa süre içinde sağ salim ailelerine kavuşturulurlar.