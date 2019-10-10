TCL’in İlk Akıllı Telefonu 'Plex' Satışa Çıktı

Yıllardır Alcatel ve BlackBerry isimleri altında telefonlar üreten TCL, kendi markası olarak ürettiği ilk akıllı telefonu Plex’i geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü.

6.53 inç’lik IPS ekran, delikli ekranda yer alan selfie kamerası ve Snapdragon 675 yonga setiyle gelen Plex, donanımlı bir orta seviye telefon modeli olarak dikkat çekiyor. Cihaz Malezya’da çoktan satışa sunuldu fakat Avrupa’ya gelişi yıl sonunu bulacak.

6GB RAM’e ve 128GB depolama alanına sahip olan Plex, TCL MTRO adlı kablosuz kulak üstü kulaklık ile paket şeklinde sunuluyor. Opal White ve Obsidian Black renk seçenekleriyle gelen Plex’in fiyat etiketi ise 262 dolar (yaklaşık 1.540 TL).

Plex bir orta seviye akıllı telefon fiyatıyla satışa sunulsa da arka yüzünde hoş bir 3D holografik kaplama özelliğine sahip çift camlı bir tasarım sunuyor.

Telefonun arka kısmında 48MP ana kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan 3’lü kamera kurulumu yer alıyor.

Ayrıca TCL Plex’in sağ tarafında programlanabilir bir Akıllı Anahtar bulunuyor ve telefon 18W hızlı şarj desteğine sahip 3.820 mAh’lik bir batarya ile geliyor.